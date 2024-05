Sticht Chelsea jetzt die Bayern aus? Interesse an Kompany - und auch Tuchel!

Der große Knall beim FC Chelsea hallt auch in den Tagen nach der Verkündung ordentlich nach: Der Premier-League-Klub trennte sich überraschend von seinem Coach Mauricio Pochettino . Jetzt müssen die „Blues“ einen Nachfolger finden.

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll es acht bis neun Trainer geben, die für Chelsea besonders interessant sind. Zu ihnen gehört laut dem britischen Telegraph Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß, den auch die Bayern als möglichen Tuchel-Nachfolger in Betracht zogen , der aber erst kürzlich seinen Vertrag beim VfB um zwei Jahre verlängert hat .

Bayern und Chelsea haben Kompany auf dem Zettel

Zwei andere Namen sind noch brisanter: So will der Guardian erfahren haben, dass auch Vincent Kompany ein interessanter Kandidat für den FC Chelsea ist. Der Belgier ist gerade auch ein heiß gehandelter Name bei den Bayern.