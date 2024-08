Premier League: Eröffnungsspiel Manchester United - FC Fulham heute live im TV, Stream, Ticker

Nach einer ereignisreichen Woche auf dem Transfermarkt wird es für Manchester United nun auf dem Rasen richtig ernst. Die Red Devils eröffnen die neue Spielzeit in der Premier League am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den FC Fulham (ab 21 Uhr im SPORT1 -Ticker) .

Es soll der Start in eine Saison werden, in der alles besser werden soll. Nach einem enttäuschenden Rang acht stand Trainer Erik ten Hag kurz vor dem Aus, durfte aber bleiben .

So können Sie Manchester United - FC Fulham heute live verfolgen:

Wie der FC Bayern am späten Dienstagabend vermeldete, wechselt Noussair Mazraoui ebenfalls wie Matthijs de Ligt zu Manchester United. Mazraoui unterschrieb bei den Red Devils einen Vertrag bis 2028 und soll dem FC Bayern rund 20 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Obwohl das Duo erst wenige Tage in England ist, könnten sie zu einem Blitz-Debüt kommen. Denn Innenverteidiger Leny Yoro, der für mehr als 60 Millionen Euro aus Lille kam, ist bereits verletzt. So könnte de Ligt direkt die Lücke füllen.

Und Mazraoui ist gefragt, weil United für ihn Aaron Wan-Bissaka an Crystal Palace abgab und somit nur noch Diogo Dalot als Rechtsverteidiger im Kader steht.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf Jadon Sancho. Der Flügelspieler ist nach einer Leihe vom BVB zurückgekehrt und will seine zweite Chance nutzen. Im vergangenen jahr wurde er noch von ten Hag knallhart aussortiert, überzeugte dann aber beim BVB. Beide legten zudem ihren Streit zuletzt bei.

Bei Manchesters Gegner gab es in diesem Sommer schlechte Nachrichten. Denn der Londoner Stadtteilklub verlor mit Joao Palhinha seinen Anführer an den FC Bayern. Und so dürfte es noch mehr auf den deutschen Keeper Bernd Leno ankommen.