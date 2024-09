Premier League: Wird der "kleine Lahm" Guardiolas Rettung?

City braucht einen Rodri-Ersatz

Der „kleine Philipp Lahm“ als würdiger Vertreter?

Berechtigte Hoffnungen darf sich jedoch auch ein noch relativ unbekannter, junger Spieler machen: Rico Lewis, der auch am Samstag gegen Newcastle United prompt in der Startelf steht ( ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ). Auch wenn Guardiola den Kopf seiner Mannschaft über eine ganze Saison hinweg schmerzlich vermissen wird, könnte der 19-jährige Lewis City einen Schub geben.

Guardiola schwärmt bereits von Lewis

Und die Zahlen sprechen für ihn. Mit einer WhoScored.com -Bewertung von 7,18 ist er in dieser Saison der am besten bewertete Teenager in der Premier League. Die bisher herausragendste Leistung lieferte er dabei beim 3:1-Sieg gegen West Ham ab.

Gegen die Hammers hatte er bei 59 gespielten Pässen eine Passgenauigkeit von 93,2 Prozent. Werte, die bei Guardiola wahre Begeisterungsstürme auslösen: „Er ist so clever, so intelligent: Er weiß in jedem Moment, wann er nach innen aufmachen muss und was zu tun ist“, schwärmte der Katalane.