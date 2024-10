Premier League: Dreifacher Elfer-Wirbel in Liverpool

Schiedsrichter John Brooks hatte alle Hände voll zu tun, zückte im ersten Spielabschnitt vier Gelbe Karten, zeigte zweimal auf den Elfmeterpunkt und wurde zum Monitor am Spielfeldrand zur Ansicht der TV-Bilder gebeten. Was war passiert?

Szene erinnert an Saliba und Arsenal

Den ersten Aufreger gab es bereits in der sechsten Minute: Nach einem tiefen Ballgewinn der Reds wurde der Ball in den Lauf von Diogo Jota gespielt. Auf Höhe der Mittellinie brachte Tosin Adarabioyo den Stürmer zu Fall. Ein taktisches Foul, mit dem er womöglich Schlimmeres verhinderte, aber nur die Gelbe Karte sah.

Die Szene erinnerte nämlich an die Rote Karte von Arsenal-Akteur William Saliba vom Vortag. Saliba war beim Auswärtsspiel in Bournemouth (Endstand: 0:2) in einer beinahe identischen Situation mit Rot vom Platz gestellt worden, Adarabioyo kam am Sonntag mit einer Verwarnung davon.