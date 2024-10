Tuchel? Tag der Wahrheit für ten Hag!

Die Bosse von Manchester United versammeln sich heute in London - wohl auch, um über die Zukunft von Erik ten Hag zu entscheiden. Zwei prominente Nachfolger werden bereits gehandelt.

Die Bosse von Manchester United versammeln sich heute in London - wohl auch, um über die Zukunft von Erik ten Hag zu entscheiden. Zwei prominente Nachfolger werden bereits gehandelt.

Bei Manchester United bahnt sich eine Entscheidung zur Zukunft von Erik ten Hag an. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, kommen die Klub-Bosse der Red Devils um Minderheiten-Eigner Sir Jim Ratcliffe am Dienstag in London zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beratschlagen.