Dank Salah! Liverpool wendet Blamage ab

Spitzenreiter FC Liverpool zieht in der Premier League Verfolger Manchester City davon. Mohamed Salah bewahrt die Reds beim Schlusslicht vor einem Ausrutscher.

Der FC Liverpool ist in der Premier League dank Mohamed Salah knapp an einem peinlichen Ausrutscher vorbeigeschrammt. Die Reds setzten sich nach zwischenzeitlichem Rückstand bei Schlusslicht FC Southampton mit 3:2 (1:1) durch. Salah (65., 82./Handelfmeter) drehte die Partie mit einem Doppelpack.

Zuvor hatte der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (30.) die Mannschaft von Arne Slot sehenswert in Führung gebracht. Doch die Saints drehten zwischenzeitlich die Partie. Erst glich Adam Armstrong (42.) per Elfmeternachschuss aus, dann schockte Mateus Fernandes (56.) die Gäste nach einem Konter.

Liverpool zieht vor Spitzenspiel davon

Mit dem Sieg baute Spitzenreiter Liverpool in der Tabelle den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf acht Punkte aus. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) kommt es zum direkten Duell der beiden Topteams.

Allerdings rutschte ManCity am Samstag immer tiefer in eine Krise. Das 0:4-Debakel gegen Tottenham Hotspur war für Pep Guardiola und seine Citizens bereits die fünfte Niederlage in Folge.