„Schockierend!“: Brutalo-Foul bei Liverpooler Derbysieg

SPORT1 02.04.2025 • 23:31 Uhr

Der FC Liverpool hat im traditionsreichen Merseyside-Derby gegen den FC Everton den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Nach dem frühen Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und der Pleite im Liga-Pokal-Finale gegen Newcastle rappelten sich die Reds wieder auf und besiegten den Stadtrivalen mit 1:0 (0:0), das Tor des Tages gelang Angreifer Diogo Jota (57.).

Großer Aufreger des Spiels war allerdings nicht Jotas Siegtreffer, sondern ein brutales Foulspiel von Evertons Innenverteidiger James Tarkowski - das Schiedsrichter Samuel Barrott lediglich mit einer Gelben Karte bestrafte (11.).

„Schockierend“: Carragher fassungslos

Der Engländer hatte Liverpools Alexis Mac Allister unmittelbar vor dem eigenen Strafraum von den Beinen geholt. Tarkowski, der im letzten Duell mit den Reds das umjubelte Ausgleichstor in der 98. Minute geschossen hatte, spielte in der Aktion zwar den Ball, traf den Argentinier anschließend aber mit offener Sohne auf Kniehöhe. Mac Allister blieb daraufhin mit großen Schmerzen am Boden liegen, Videoschiedsrichter Paul Tierney griff allerdings nicht ein.

Dass das Unparteiischen-Gespann in dieser Szene nicht auf eine Rote Karte korrigierte, ließ sämtliche TV-Experten in England fassungslos zurück. „Was die Schiedsrichterleistung angeht, ist Barrott in einer hervorragenden Position, das muss er sehen. Es ist ein schockierendes Tackling, wir wissen, dass es eine Rote Karte sein sollte. Dass Barrott sie mit Hilfe des VAR nicht gegeben hat, ist schockierend“, schilderte Liverpool-Legende Jamie Carragher bei Sky Sports.

„Das hätte ein Beinbruch sein können“

Der ehemalige Everton-Stürmer Duncan Ferguson stimmte Carragher zu, dass Tarkowski einen Platzverweis hätte erhalten müssen. „Es gibt kein Argument, glattes Rot. Er weiß, was er tut. Er ist direkt durch ihn hindurchgegangen, das hätte ein Beinbruch sein können. Vielleicht ist es das erste Derby für den Schiedsrichter, er hätte es auf dem Monitor anschauen sollen.“

Selbst Gary Neville, Legende bei Liverpools Erzrivale Manchester United, konnte die Entscheidung des Schiedsrichters überhaupt nicht nachvollziehen. „Das ist ein potenzieller Beinbrecher. Ich denke, er hat sehr viel Glück gehabt, Tarkowski. Einige werden sagen, dass das eine natürliche Bewegung war. Glauben Sie mir, als Verteidiger brauchen Sie nicht so durchzuziehen, und zwar mit solcher Wucht, und es ist hoch. Sehr viel Glück.“

Everton im Pech

Liverpool ist nun seit 26 Spielen in der Premier League ungeschlagen, dabei hatte Everton besonders in der ersten Hälfte gute Chancen - unter anderem bei einem Pfostentreffer von Beto (33.).

In der zweiten Halbzeit gelang den Toffees aber nicht mehr allzu viel. Liverpool hat an der Tabellenspitze nun zwölf Punkte Vorsprung auf den FC Arsenal.

Marmoush trifft bei City-Sieg

Auch ohne den gesperrten Pep Guardiola und den verletzten Starstürmer Erling Haaland feierte Manchester City im Kampf um die Qualifikation einen wichtigen Sieg beim 2:0 (2:0) gegen Leicester City. Guardiola sah auf der Tribüne, wie der zuletzt aussortierte Jack Grealish bei seinem ersten Liga-Startelf-Einsatz mächtig aufdrehte - der Angreifer traf schon in der 2. Minute. Es war sein erster Premier-League-Treffer seit Dezember 2023. Zudem war der ehemalige Frankfurter und Haaland-Ersatz Omar Marmoush (29.) erfolgreich für die Citizens, die zumindest zwischenzeitlich auf Rang vier in der Tabelle kletterten.

Fabian Hürzeler kassierte vier Tage nach dem Aus im FA Cup mit Brighton & Hove Albion hingegen den nächsten Rückschlag. Der deutsche Teammanager unterlag mit seinem Team Aston Villa mit 0:3 (0:0), nach zuvor fünf Spielen in Serie ohne Pleite in der Liga hatten die „Seemöven“ damit ausgerechnet gegen einen direkten Konkurrenten um einen Europapokal-Platz das Nachsehen. Brighton fiel in der Tabelle auf Rang acht zurück.

