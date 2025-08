Ngumoha: Liverpool schleift das nächste Juwel

Rio Ngumoha vom FC Liverpool überzeugt als erst 16-Jähriger in zwei Testspielen. Der englische Meister hat das nächste Top-Talent in seinen Reihen und einen möglichen Nachfolger für Luis Díaz gefunden.

Ngumoha überzeugte schon gegen Milan

Als Linksaußen stand der junge Engländer in Hongkong neben großen Namen wie 125-Millionen-Neuzugang Florian Wirtz und Klub-Ikone Mohamed Salah von Beginn an auf dem Platz. Mehrfach zeigte Ngumoha eine seiner großen Stärken: das Tempo-Dribbling.

Immer wieder bekam er nahe der Außenlinie den Ball, nahm sofort Tempo in Richtung Tor auf und bereitete seinem Gegenspieler so massive Probleme. So gelang ihm auch die Vorlage zum Traumtor von Dominik Szoboszlai zum 1:1.

Ngumoha: Kann er Díaz ersetzen?

Eigentlich spielt der 16-Jährige noch in der U18-Mannschaft der Reds, debütierte dort – ebenfalls im September – in der Youth League.

Auf den Spuren von Saka, Sancho und Rashford

Wie seine englischen Vorgänger es waren, ist auch Ngumoha, der nigerianische Wurzeln hat, U-Nationalspieler. Gestartet in der U15 Englands, spielt er seit Oktober des vergangenen Jahres in der U17. Dort war er Teil des EM-Kaders im Mai und kam beim Vorrunden-Aus der Three Lions in zwei Spielen zum Einsatz.