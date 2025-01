Vom Chelsea-Talent zum Liverpool-Rekordhalter

SPORT1 13.01.2025 • 12:19 Uhr Mit gerade einmal 16 Jahren debütiert Rio Ngumoha für den FC Liverpool im FA-Cup. Der Ex-Chelsea-Youngster stellt einen Rekord auf und lässt sein außergewöhnliches Talent aufblitzen.

Als Rio Ngumoha am Samstagmittag den Rasen an der Anfield Road betrat, schrieb er Geschichte. Mit 16 Jahren und 135 Tagen wurde der Flügelspieler zum jüngsten Profi, der je in der Startelf des FC Liverpool stand.

Beim souveränen 4:0-Erfolg gegen den Viertligisten Accrington Stanley in der dritten Runde des FA-Cups zeigte der englische U17-Nationalspieler, warum die Reds im vergangenen Sommer alles daran setzten, ihn vom FC Chelsea loszueisen.

Der am 29. August 2008 in London geborene Offensivspieler durchlief zunächst die renommierte Nachwuchsakademie der Blues, ehe er sich an seinem 16. Geburtstag für einen Wechsel an die Merseyside entschied.

Eine Entscheidung, die beim FC Chelsea für erheblichen Unmut sorgte. Die Londoner verwehrten daraufhin sogar den Liverpool-Scouts den Zugang zu Akademie-Spielen.

Slots Glücksgriff war aus der Not geboren

„Er hat keine Angst davor, das zu tun, was er gut kann: Spieler angreifen“, lobte Trainer Arne Slot seinen Schützling nach dem gelungenen Debüt.

Besonders in der ersten Halbzeit wirbelte Ngumoha über den linken Flügel und stellte die Abwehrreihe des Underdogs mehrfach vor große Probleme. Seine schnellen Richtungswechsel und das ausgeprägte Dribbling-Vermögen ließen die Fans auf den Rängen mehrfach staunen.

Dass der Youngster überhaupt in der Startformation stand, hatte er auch einem krankheitsbedingten Ausfall von Federico Chiesa zu verdanken. „Rio hatte das Glück, dass Federico in den letzten zwei Tagen nicht verfügbar war“, erklärte Slot nach der Partie.

Seit seinem Wechsel zu den Reds habe Ngumoha regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert. Slot betonte: „Jede Trainingseinheit zeigt er seine Qualitäten. Seine Stärke in Eins-gegen-Eins-Situationen und seine Geschwindigkeit machen ihn zu einem Spieler, auf den man achten sollte.“

Der neue Mbappé?

In der U18-Premier League und der UEFA Youth League deutete Ngumoha sein enormes Potenzial bereits mit vier Vorlagen an. Dass er nun den Sprung in die erste Mannschaft schaffte, überraschte viele Beobachter.

Zwar saß er beim Ligapokal-Viertelfinale gegen Southampton schon einmal auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Nun folgte der große Moment.

Mit seiner temporeichen und direkten Spielweise erinnert der 16 Jahre alte Rechtsfuß einige Fans bereits an Kylian Mbappé. Seine Stärken im Eins-gegen-Eins und der charakteristische Übersteiger sind zu seinen Markenzeichen geworden.

In der 72. Minute wurde Ngumoha unter dem Applaus der Fans für Jayden Danns ausgewechselt, der nur vier Minuten später zum 3:0 traf.

Slot: „Es war ein besonderer Tag für ihn“

„Es ist eine Freude zu sehen, wie ein junger Spieler sein Debüt gibt und die Fähigkeiten zeigt, die wir im Training gesehen haben“, schwärmte Slot: „Das Debüt, der Sieg - es war ein besonderer Tag für ihn.“

Einen Rekord verpasste der Youngster allerdings knapp: Jerome Sinclair bleibt mit 16 Jahren und sechs Tagen der jüngste Liverpool-Debütant aller Zeiten.

