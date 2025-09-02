Woltemade? "Das Paket ist brutal interessant“

Felix Kunkel 02.09.2025 • 19:24 Uhr Der Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United kommt für Toni Kroos teilweise überraschend. Insgesamt ist der Schritt jedoch für ihn nachvollziehbar.

Der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United hat für großes Aufsehen gesorgt, da der Nationalstürmer zuvor wochenlang mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war. Auch Toni Kroos bezog nun Stellung zu dem Transfer - und äußerte sich zwiegespalten.

„Wenn man es genauer anschaut, überrascht es gar nicht so sehr, weil diese Isak-Thematik schon länger da ist, der auch gar keinen Bock mehr hat, da zu spielen“, erklärte der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“. „Dass Newcastle dann parallel schaut, was gibt es an Stürmern auf dem Markt, ist jetzt nicht so überraschend.“

Am Montagabend machte Newcastle den Abgang von Alexander Isak offiziell: Der Schwede schloss sich für 150 Millionen Euro dem FC Liverpool an, nachdem er seinen Wechsel wochenlang forciert und sogar gestreikt hatte. Mit Woltemade steht der Nachfolger bereits parat.

Woltemade-Wechsel: Das hat Kroos überrascht

Für Kroos kam der Wechsel des VfB-Stürmers nach England aus einer anderen Perspektive aber dennoch unerwartet: „Was mich hier überrascht, dass er es gemacht hat, weil man ja auch gelesen hat: ‚unbedingt zu Bayern.‘“

Ähnlich hatte sich bereits Stefan Effenberg geäußert. „Mich hat irritiert, dass Nick immer gesagt habe, ich möchte unbedingt zum FC Bayern. Jetzt auf einmal kommt Newcastle und Woltemade unterschreibt“, sagte der SPORT1-Experte am Sonntag im Doppelpass.

Anders als Effenberg bewertet Kroos Woltemades Entscheidung aber positiv. „Sportlich finde ich den Wechsel gar nicht schlecht. Direkt dieser Bayern-Wechsel? Ich weiß nicht, ob das der Zeitpunkt gewesen wäre“, sagte der langjährige Mittelfeldspieler von Real Madrid.

Newcastle? „Das Paket ist brutal interessant“

Woltemade passe spielerisch gut zu Newcastle, führte Kroos aus. „Er spielt direkt Champions League, verdient mit Sicherheit ein Schweinegeld, macht nicht direkt diesen Schritt zu Bayern oder City. Das Paket ist für ihn einfach brutal interessant.“