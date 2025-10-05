"Respektlos": England-Legende tadelt Rummenigge

Die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge zum Transfer von Nick Woltemade schlägt weiter hohe Wellen. Nun hat sich auch Liverpool-Legende Jamie Carragher zu Wort gemeldet - und den langjährigen Vorstandschef des FC Bayern deutlich kritisiert.
England-Legende tadelt Rummenigge
„Ich habe dieses Zitat vor ein paar Tagen gesehen und es hat mich wütend gemacht. Und ich bin kein Fan von Newcastle United“, fand Carragher am Sonntag bei Sky Sports klare Worte.
Rummenigge, seit Mai 2023 Mitglied des Aufsichtsrats bei den Bayern, hatte Woltemades Ex-Klub VfB Stuttgart zuletzt im BR dazu gratuliert, „dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat“.
Woltemade war nach wochenlangem Poker zwischen dem FC Bayern und den Schwaben am Ende für eine Ablösesumme im Bereich von 90 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt.
Carragher kritisiert Rummenigge: „Wirklich respektlos“
Carragher betonte nun: „Das ist ein Witz. Als Bayern München, einem wirklich angesehenen Fußballverein, sollte man nicht so über einen deutschen Spieler sprechen - derart respektlos.“
Der frühere Nationalspieler der Three Lions fügte an: „Das ist unsere Aufgabe als Experten, nicht die von jemandem, der mit einem so fantastischen Verein in Verbindung steht.“
Zum Abschluss unterstrich der 47-Jährige nochmals: „Ich fand das wirklich respektlos.“
FC Bayern: England spottet nach „Idioten“-Aussage
Rummenigges Worte sorgten in den vergangenen Tagen in England bereits für Aufsehen - insbesondere nachdem Woltemade am Mittwoch gegen Union St. Gilloise (4:0) sein erstes Champions-League-Tor erzielt hatte.
Zum Beispiel spottete die Daily Mail daraufhin: „Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen.“
Fest steht: Woltemade hat einen starken Start auf der Insel hingelegt. Vier Tore in seinen ersten sieben Pflichtspielen für Newcastle sprechen für sich.
Woltemades jüngstes Tor am Sonntagnachmittag gegen Nottingham Forest (2:0) war sogar ein historisches: Erstmals seit England-Legende Alan Shearer im Jahr 1996 traf ein Spieler von Newcastle in seinen ersten drei Heimspielen in der Premier League.