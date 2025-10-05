"Respektlos": England-Legende tadelt Rummenigge

Felix Kunkel 05.10.2025 • 23:29 Uhr Karl-Heinz Rummenigge bezeichnet Newcastle in Bezug auf den Woltemade-Transfer als „Idioten“. England-Legende Jamie Carragher reagiert empört.

Die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge zum Transfer von Nick Woltemade schlägt weiter hohe Wellen. Nun hat sich auch Liverpool-Legende Jamie Carragher zu Wort gemeldet - und den langjährigen Vorstandschef des FC Bayern deutlich kritisiert.

„Ich habe dieses Zitat vor ein paar Tagen gesehen und es hat mich wütend gemacht. Und ich bin kein Fan von Newcastle United“, fand Carragher am Sonntag bei Sky Sports klare Worte.

Rummenigge, seit Mai 2023 Mitglied des Aufsichtsrats bei den Bayern, hatte Woltemades Ex-Klub VfB Stuttgart zuletzt im BR dazu gratuliert, „dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat“.

Carragher kritisiert Rummenigge: „Wirklich respektlos“

Carragher betonte nun: „Das ist ein Witz. Als Bayern München, einem wirklich angesehenen Fußballverein, sollte man nicht so über einen deutschen Spieler sprechen - derart respektlos.“

Der frühere Nationalspieler der Three Lions fügte an: „Das ist unsere Aufgabe als Experten, nicht die von jemandem, der mit einem so fantastischen Verein in Verbindung steht.“

Zum Abschluss unterstrich der 47-Jährige nochmals: „Ich fand das wirklich respektlos.“

FC Bayern: England spottet nach „Idioten“-Aussage

Rummenigges Worte sorgten in den vergangenen Tagen in England bereits für Aufsehen - insbesondere nachdem Woltemade am Mittwoch gegen Union St. Gilloise (4:0) sein erstes Champions-League-Tor erzielt hatte.

Zum Beispiel spottete die Daily Mail daraufhin: „Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen.“

Fest steht: Woltemade hat einen starken Start auf der Insel hingelegt. Vier Tore in seinen ersten sieben Pflichtspielen für Newcastle sprechen für sich.