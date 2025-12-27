Premier League: Emotionale Szenen in Liverpool

Moritz Pleßmann 27.12.2025 • 17:00 Uhr Der FC Liverpool trifft erstmals nach dem Tod von Diogo Jota auf dessen ehemaligen Klub Wolverhampton Wanderers. Vor Anpfiff der Partie wird es emotional.

Emotionale Szenen an der Anfield Road! Vor der Partie zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers (2:1) gedachten die Mannschaften erneut des verstorbenen Diogo Jota.

Seinen Söhnen Dinis (4) und Duarte (2) wurde eine besondere Ehre ermöglicht. Die beiden durften, wie im Vorfeld berichtet, gemeinsam an der Hand von Reds-Kapitän Virgil van Dijk den Rasen betreten.

Dabei trugen sie Liverpool-Trikots mit ihren Namen und der Rückennummer 20, Jotas Nummer. Gemeinsam mit den Einlaufkindern betraten sie vor Anpfiff den Rasen.

„Es war schon oft sehr bewegend. Unsere Fans haben bei jedem einzelnen Spiel den größten Respekt vor seiner Familie gezeigt, ebenso Fans anderer Vereine. Heute haben wir das gleiche gesehen. Ein weiterer besonderer Moment für uns, aber auch für seine Frau und die Kinder“, sagte Liverpool-Trainer Arne Slot nach dem Spiel bei Sky.

Premier League: Besonderes Duell zwischen Liverpool und den Wolves

Die Partie war deshalb so besonders, da beide Mannschaften zum ersten Mal seit dem tragischen Tod Jotas im Juli, bei dem auch sein Bruder verstarb, aufeinandertrafen.

„Er hat einen großen Eindruck hinterlassen bei beiden Klubs“, merkte Kommentator Toni Tomic bei der Sky-Übertragung an.

In der 20. Minute wurde es dann erneut emotional, als beide Fanlager in Gedenken an Jota applaudierten und für ihn sangen.

Jota: Fast 200 PL-Spiele für Reds und Wolves

Von 2017 bis zu seinem Tod absolvierte er insgesamt 190 Premier-League-Spiele für beide Klubs. Bis 2020 spielte er für die Wolves (67 Premier-League-Spiele, 22 Scorerpunkte), ehe er zu den Reds wechselte.