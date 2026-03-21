Premier League: Chelsea lässt Liverpool-Patzer unbestraft

Moritz Pleßmann 21.03.2026 • 21:59 Uhr Der FC Chelsea verliert deutlich beim FC Everton und kassiert einen harten Dämpfer im Rennen um die Champions-League-Plätze. Die Blues können den Patzer Liverpools nicht ausnutzen.

Die Mannschaft von Liam Rosenior war zu keinem Zeitpunkt der Partie auf Augenhöhe mit den Toffees, die sich bärenstark präsentierten. Der überragende Mann des Abends war Stürmer Beto, der einen Doppelpack schnürte (33./62.) und das 3:0 durch Iliman Ndiaye (76.) vorbereitete.

„Ich halte mich nicht für einen Helden, aber ich fühle mich hier wie zu Hause – für Everton zu spielen, ist einfach unglaublich. Man will einfach alles geben und der Mannschaft helfen“, sagte Beto nach der Partie bei Sky Sports.

Die Boulevardzeitung Sun schrieb von einem „massiven Statement im Kampf um die europäischen Plätze“ von Everton. Die Daily Mail urteilte über Chelsea: „Liam Roseniors Mannschaft bricht in Merseyside ein.“ „Everton hat sie schwer mitgenommen und Liam Rosenior in große Schwierigkeiten gebracht“, hieß es beim Guardian.

Premier League: Chelsea kann Liverpool-Patzer nicht nutzen

Everton schloss damit die Lücke auf Chelsea und liegt zwei Punkte hinter den Blues auf Rang sieben der Tabelle. Der fünfmalige Meister verpasste es, den Patzer des FC Liverpool auszunutzen und auf Champions-League-Rang Vier zu springen.