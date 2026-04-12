Trainer-Debüt geht schief: Spurs-Krise immer schlimmer

Julius Schamburg 12.04.2026 • 17:39 Uhr Tottenham Hotspur verliert schon wieder. Der neue Trainer Roberto De Zerbi verpasst die erhoffte Trendwende. Der Abstieg rückt für den Traditionsklub immer näher.

Für Tottenham Hotspur wird die Lage im Tabellenkeller der Premier League immer bedrohlicher.

Nachdem die Spurs am Freitagabend durch den Sieg von Konkurrent West Ham United (4:0) erstmals seit 17 Jahren auf einen Abstiegsplatz gerutscht waren, verloren die Londoner am Sonntag beim AFC Sunderland mit 0:1 (0:0).

Sieglos-Serie von Tottenham Hotspur hält an

Damit steht Tottenham nach 32 Spielen auf Tabellenplatz 18. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt zwei Punkte. Den entscheidenden Treffer für Sunderland erzielte der frühere Leipziger Nordi Mukiele (61.).

Auch unter dem neuen Trainer Roberto De Zerbi konnten die Spurs am Sonntagnachmittag bei dessen Debüt nicht gewinnen. Den letzten Premier-League-Sieg gab es am 28. Dezember 2025 (1:0 bei Crystal Palace). Seither haben die Nordlondoner 14 (!) Ligaspiele in Serie nicht gewonnen.

Heftiger Zusammenstoß: Spurs-Profi ausgewechselt

Hinzu kommen Personalsorgen. Ersatzkeeper Antonin Kinsky, der für den verletzten Guglielmo Vicario im Tor stand, prallte in der 62. Minute heftig mit seinem Mitspieler Cristian Gabriel Romero zusammen. Romero musste kurz darauf ausgewechselt werden. Kinsky wurde am Kopf bandagiert und konnte die Partie beenden.

Aufgrund der langen Behandlungspause gab es eine elfminütige Nachspielzeit. Tottenham rannte an, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Die eingewechselten Ex-Bundesliga-Profis Joao Palhinha, Xavi Simons und Mathys Tel brachten zwar nochmal frischen Schwung in die Partie, ein Tor kam nicht dabei herum.

In der Champions-League-Ligaphase hatte Tottenham noch gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gewonnen (jeweils 2:0). Im Achtelfinale scheiterte man trotz eines knappen Sieges im Rückspiel an Atlético Madrid. Nun droht dem Traditionsklub sogar der Abstieg aus der Premier League.