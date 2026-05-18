Wayne Rooney fordert Konsequenzen für Mo Salah

Curdt Blumenthal 18.05.2026 • 16:57 Uhr Mohamed Salah hat sich kurz vor seinem Abschied vom FC Liverpool eine weitere Spitze gegen seinen Cheftrainer Arne Slot geleistet. Ex-Profi Wayne Rooney fordert nun drastische Schritte.

Wayne Rooney hat FC Liverpools Stürmer Mohamed Salah für seine Spielweise kritisiert und Cheftrainer Arne Slot nahegelegt, den Ägypter beim letzten Premier-League-Saisonspiel gegen den FC Brentford aus dem Kader zu streichen.

„Wäre ich Arne Slot, würde ich ihn beim letzten Spiel nicht einmal in die Nähe des Stadions lassen“, sagte der Ex-Profi im BBC-Podcast The Wayne Rooney Show.

Salah hatte nach der empfindlichen 2:4-Niederlage gegen Aston Villa, die Liverpools Champions-League-Qualifikation gefährdet, in einem Instagram-Post die Rückkehr zum „Heavy-Metal“-Fußball aus Zeiten unter Jürgen Klopp gefordert.

Rooney beobachtet Parallelen zu eigene Karriere

„Ich möchte, dass Liverpool wieder zu der aggressiven, gefürchteten Mannschaft wird, die Titel gewinnt. […] Das ist nicht verhandelbar, und jeder, der zu diesem Verein kommt, muss sich daran anpassen“, schrieb der ägyptische Nationalspieler.

Slot erwähnte er zwar namentlich nicht, in England wird die Aussage von Experten und Medien aber als klare Spitze gegen den aktuellen Coach der Reds gewertet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Salah sich gegen Slot wendet. Im Dezember hatte er in einem aufsehenerregenden Interview ausführlich über die zerrüttete Beziehung zum Trainer berichtet.

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Salahs Verhalten erinnert Rooney an eine eigene Karriere-Episode bei Manchester United und auch deshalb fordert er Salahs Streichung aus dem Kader: „Ich hatte meine Auseinandersetzung mit Alex Ferguson. Es gab einen Streit, und deshalb hat er mich bei Fergusons letztem Spiel in Old Trafford nicht in den Kader berufen.“

Auch Gary Neville kritisiert Salah

Der 40-jährige Rooney ist nicht der einzige Ex-Profi, der sich über Salahs Forderungen auf Instagram empört. Auch Gary Neville sprach sich klar gegen das Verhalten des Stürmers aus. „Da hat er den Stift aus der Granate gezogen, oder? Und sie einfach mitten in den Raum geworfen“, sagte Neville am Sonntag bei Sky.