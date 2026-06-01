Nach Liverpool-Aus: Slot bricht sein Schweigen

Felix Kunkel 01.06.2026 • 11:39 Uhr Zwei Tage nach seinem Aus beim FC Liverpool meldet sich Arne Slot zu Wort. Der Niederländer nimmt emotional Abschied und erinnert auch an traurige Momente.

Nach seinem Aus beim FC Liverpool hat sich Arne Slot erstmals geäußert – und in einem offenen Brief emotionale Worte gewählt.

„Als ich zum ersten Mal unter diesem Schild im Anfield-Tunnel stand, wusste ich, was dieser Verein verlangt. Ich gehe nun mit dem Wissen, dass wir niemals aufgehört haben, danach zu streben“, schrieb Slot in seiner Botschaft, die vom Liverpool Echo veröffentlicht wurde.

„Ihr habt mich von Anfang an willkommen geheißen und mir auf meinem Weg geholfen. Dafür werde ich immer dankbar sein“, richtete sich der Niederländer an die Fans. Die gemeinsame Verbindung gehe über den Fußball hinaus: „Über europäische Nächte unter den Flutlichtern von Anfield oder den Klang von ‚You’ll Never Walk Alone‘, gesungen von der Kop-Tribüne.“

Meister mit dem FC Liverpool: „Es war nicht nur eine Trophäe“

Die Reds hatten am Samstag die sofortige Trennung von Slot verkündet. Unter dem Coach hatte Liverpool im ersten Jahr noch die 20. Meisterschaft perfekt gemacht. Die aktuelle Saison endete jedoch mit einem enttäuschenden 5. Platz, während man in den Pokalwettbewerben vorzeitig scheiterte.

Für Slot überwiegt dennoch die Freude über den Titel in seinem Debütjahr. „Dass all diese Gefühle bereits nach nur zwölf Monaten in einem Premier-League-Titel gipfeln würden, war etwas ganz Besonderes. Es war nicht nur eine Trophäe, sondern auch eine Belohnung für die harte Arbeit, die Opferbereitschaft und das Engagement so vieler Menschen im gesamten Verein“, erklärte er.

Nun gehe Slot „mit dem Wissen, dass sich der Verein genau dort befindet, wo er hingehört: unter Europas Elite. Die Qualifikation für die Champions League war eine wichtige Verantwortung und stellt sicher, dass Liverpool auch in der kommenden Saison und darüber hinaus auf höchstem Niveau konkurrieren kann.“

Veränderungen seien Teil des Fußballs, aber er wisse, „dass dieser Verein seine Menschen weiterhin stolz machen wird“.

Slot erinnert an „schockierende“ Ereignisse

Während sich der Niederländer auch bei den Spielern, dem Staff, der Vereinsführung und den Eigentümern für das Vertrauen bedankte, erinnerte er auch an die „schockierenden“ Ereignisse vor einem Jahr in der Water Street, als ein Auto in die Menschenmenge gerast war und zahlreiche feiernde Fans verletzt hatte.

„Meine Gedanken sind weiterhin bei allen Betroffenen. Ich hatte das Privileg, euren Geist des Mitgefühls und der Einheit aus nächster Nähe zu erleben“, verdeutlichte Slot.

„Einer der schwierigsten Momente, die dieser Verein je erlebt hat“, folgte kurze Zeit später: der Tod von Diogo Jota. „Dass wir nur wenige Wochen nach diesen gemeinsamen Feierlichkeiten Diogo verloren haben, lässt sich nicht in Worte fassen“, fuhr Slot fort und erinnerte an „einen Teamkollegen, einen Freund und einen außergewöhnlichen Menschen, der jedes Mal, wenn er das berühmte Wappen dieses Vereins trug, das Leben von Tausenden von euch berührt hat.“