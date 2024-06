Sorgt Conte für den Vulkanausbruch am Vesuv?

Eine italienische Trainer-Legende kehrt in die Serie A zurück. Die Lage seines neuen Arbeitsplatzes scheint zu seinem Gemüt zu passen.

Eine italienische Trainer-Legende kehrt in die Serie A zurück. Die Lage seines neuen Arbeitsplatzes scheint zu seinem Gemüt zu passen.

Was sich lange angedeutet hatte, gaben die Neapolitaner am Mittwochvormittag bekannt: Antonio Conte ist neuer Trainer der SCC Neapel . Damit kehrt der viermalige Meistertrainer der Serie A nach seinem Aus beim englischen Topklub Tottenham Hotspur im März 2023 zurück nach Italien.

Conte unterschrieb einen Dreijahresvertrag und versprach den Fans bereits in einer Pressemitteilung, sein Bestes zu geben. Er und seine Mitarbeiter würden vollen Einsatz zeigen. Dafür war der Italiener sowieso während seiner gesamten Karriere bekannt - egal, ob als Spieler auf dem Feld oder als Trainer an der Seitenlinie.

Antonio Conte wird neuer Trainer in Neapel

Antonio Conte wird neuer Trainer in Neapel

Seine Titel mit Inter Mailand, Juventus Turin und dem FC Chelsea lassen die Fans in Neapel darauf hoffen, dass Conte die Mannschaft wieder ganz nach oben führen kann. Zur Erinnerung: Auf die Meistersaison 2022/23 folgte bei Neapel der Absturz auf Platz zehn in der zurückliegenden Spielzeit. Und das mit drei verschiedenen Trainern. Jetzt soll es Conte richten.

Skandal-PK besiegelt Aus bei den Spurs

Motta-Nachfolge in Bologna geklärt

Motta-Nachfolge in Bologna geklärt

Conte lässt Mannschaft antanzen - und lässt sie allein

Das soll aber auch an seinen Trainingsmethoden gelegen haben. „Jeden Tag das gleiche Training, jeden Tag die gleiche Taktik“, soll eine anonyme Quelle der Daily Mail berichtet haben. Zudem soll der Trainer nach Niederlagen immer wieder kurzfristig die Trainingszeiten in die Morgenstunden vorverlegt haben. Dass die Mannschaft nach einem Auswärtsspiel erst nachts nach London zurückkehrte, soll ihm egal gewesen sein.

Unvergessen aus seiner Zeit bei den Spurs bleibt auch der Zoff mit dem damaligen Chelsea-Coach Thomas Tuchel , den Conte mit einem provokanten Jubel in Richtung Tuchel auslöste und der schließlich in einem energischen Handschlag nach Spielschluss weiter brodelte.

Conte schon als Spieler ein Grenzgänger

Schon als Spieler hatte der Mann aus Lecce keinerlei Probleme damit, andere Menschen gegen sich aufzubringen. Nachdem er 1997 mit Juventus Turin gegen US Lecce das spielentscheidende Tor zum 2:1 geschossen hatte, jubelte der heute 54-Jährige, als wäre er Weltmeister geworden.

Titelmaschine Conte

Schon als Spieler am Limit: Antonio Conte

Schon als Spieler am Limit: Antonio Conte

Als Trainer sammelte der Italiener weiter fleißig Titel. Auch auf der Trainerbank gewann Conte ab 2012 mit Juventus drei Mal in Folge den Titel in der Serie A. Weltberühmt blieben seine emotionalen Ausbrüche - diesmal an der Seitenlinie.