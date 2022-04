UFC-Durchstarter Khamzat Chimaev: Megastar in spe mit trübem Ballast

Chimaev ist nicht der erste Promi, der sich von Kadyrow einspannen lässt: In der Vergangenheit suchte und fand Kadyrow auch schon die Nähe zu Stars wie Mo Salah, Mike Tyson, dem verstorbenen Diego Maradona oder auch Lothar Matthäus. Der deutsche Rekordnationalspieler spielte 2011 an einem Propaganda-Spiel in Grosny an Kadyrows Seite, dieser wollte seine von den beiden Tschetschenien-Kriegen verheerte Hauptstadt damit als WM-Standort für 2018 bewerben. Wie der Sport im Allgemeinen auch Kadyrows Schutzherr Putin half, ist ein ebenso altbekanntes Problem.