Wie McGregor wird Chimaev wissen, dass zugkräftige Stars und solche, die es werden können, sich bei der UFC einiges rausnehmen können. Whites öffentliche Worte nach dem Pay Per View sprechen auch dafür, dass Chimaev sein Blatt nicht überreizt hat. White redete den Ärger um den „Weight Miss“ klein (“Was soll ich ihm sagen? Dass er sorry sagen soll? Es ist, was es ist“) und bejubelte lieber den Attraktionswert Chimaevs, den er als „f***king freak of nature“ feierte.