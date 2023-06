Sie war der zwischenzeitlich größte weibliche Star bei Wrestling-Welt. Er der immer etwas im Schatten stehende, aber wegen seines Könnens und überbordenden Einsatzes hoch anerkannte Mann an ihrer Seite.

Chris Candido und Tammy Lynn Sytch - bei WWE bekannt als Skip und Sunny - waren in den neunziger Jahren ein Pärchen, das für viel Aufsehen in der Showkampf-Branche sorgte. Speziell Sunny, die durch ihr gutes Aussehen ein Phänomen wurde, das in der Frühzeit der Internet-Ära weit über ihre Branche hinauswuchs. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Aus heutiger Sicht ist die Erinnerung an die auch privat liierten „Body Donnas“ eine traurige: Nach einem privaten Absturz ist Candido früh verstorben, während Sytch im Gefängnis sitzt, weil ihr die Schuld am Tod eines Menschen angelastet wird.

Die Doku-Reihe „Dark Side of the Ring“ des Medienunternehmens Vice hat tragische Geschichte in dieser Woche in Erinnerung gerufen. SPORT1 zeichnet sie nach.

WWE-Ruhm als Body Donnas

Candido, am 21. März 1972 als Christopher Barrett Candito in Edison, New Jersey geboren, wuchs als Enkel des Wrestlers Chuck "Popeye" Richards in eine Showkampf-Familie hinein und war seinem Großvater früh in dessen Fußstapfen gefolgt.

Bereits mit 14 Jahren feierte er 1986 sein Wrestling-Debüt, in den Neunzigern begann er überregionale Aufmerksamkeit in den Ligen ECW und SMW (Smoky Mountain Wrestling) zu erregen. Bei SMW wurde ihm seine Freundin Sytch an die Seite gestellt, die Manager- und Promoter-Legende Jim Cornette erkannte das Potenzial, das ihr Look und Charisma mit sich brachte.

1995 nahm die WWF Candido und die damals 22 Jahre alte Sytch (geboren am 7. Dezember 1972 in Matawan) unter Vertrag. Die beiden bekamen einen Charakter als arrogantes Fitnessguru-Pärchen, das den Zorn der Fans auf sich zog, indem es sie als faule und unförmige Sportverweigerer beschimpfte.

Sunny wurde zur "Original Diva"

Die Einzelkarriere Candidos kam trotz seines Talents im Ring nicht recht in Gang, auch weil er früh eine überraschende Niederlage gegen Barry Horowitz kassierte - der damals für seine treuen Dienste als ewiger Aufbaugegner der Stars mit einem kleinen Push nach oben belohnt wurde.

Anfang 1996 wurden die Body Donnas durch das dritte Mitglied Zip (Tom Prichard) ergänzt und durften die Tag-Team-Titel der Liga gewinnen. Noch im selben Jahr allerdings löste die WWF das Team auf, Candido kehrte zurück zu ECW - während seine Partnerin einen steilen Aufstieg hinlegte.

Die WWF gab Sunny diverse andere Manager-Rollen (für die Smoking Gunns, Faarooq, die Legion of Doom), inszenierte sie mehr und mehr als sexy Blickfang; eine Rolle, die sie mit sichtbarer Freude ausfüllte.

Die 2011 in die WWE Hall of Fame eingezogene Sunny wird im Nachhinein als die "Original Diva" gesehen, die der Liga das Vermarktungspotenzial ihrer Ringschönheiten aufzeigte. Angeblich war Sunny im Jahr 1996, in der Frühphase des Internets, die Frau, deren Fotos am häufigsten von den Servern der Firma AOL heruntergeladen wurden. Nicht nur in Bezug auf die WWF, sondern überhaupt.

Eine berüchtigte Episode, in die Sunny ebenfalls indirekt verwickelt war: Im Jahr 1997 deutete Topstar Shawn Michaels vor laufender Kamera an, dass sein Rivale Bret "The Hitman" Hart - mit dem er sich damals auch im wahren Leben spinnefeind war - eine Affäre mit Sunny gehabt hätte ("Lately you had some 'sunny' days"). Ein Ehekrach bei den Harts und eine Backstage-Prügelei zwischen Hart und Michaels waren die Folge.

Ob die Geschichte der angeblichen Liebelei tatsächlich stimmte, ist unklar, verbrieft ist, dass Michaels selbst eine Affäre mit Sytch hatte, was auch privat einen Riss zwischen Sytch und Candido trieb.

Chris Candido geriet in Sucht- und Geldnot

Auch Sytch musste die WWF 1998 verlassen, angeblich war sie wegen Suchtproblemen nicht mehr tragbar (dass sowohl sie als auch Candido welche hatten, hatten beide selbst zugegeben).

Als Teil der Gruppierung Triple Threat hatte „No Gimmicks Needed“ Chris Candido bei ECW noch eine recht gute Zeit, hinter den Kulissen aber geriet auch sein Leben außer Kontrolle: Zu Drogenproblemen - in seinem Fall auch durch den körperlichen Raubbau im Ring begünstigt - kam Geldnot, Candido häufte sechsstellige Schulden an, musste sein Haus verkaufen.

Ein kurzes Engagement beim WWE-Rivalen WCW half Candido und Sytch nicht aus der Patsche, beide hatten in der Branche bald so einen schlechten Backstage-Ruf, dass sie in den USA nur noch von regionalen Independent-Ligen gebucht wurden.

Tod nach Lungenentzündung

Im Jahr 2005 schien zumindest Candido sein Leben in den Griff bekommen zu haben, schwor den Drogen ab, verdiente sich ein neues Engagement auf nationaler Bühne bei der damals zweitgrößten US-Liga TNA (heute: Impact Wrestling), wo er mit seinem modernisierten Old-School-Stil überzeugte.

Die Tragödie, die dann passierte, wirkte dann aber so, als ob das Schicksal sich einen finsteren Scherz erlaubt hätte: Candido brach sich bei der Großveranstaltung Lockdown in ein Match mit Lance Hoyt gegen Apolo und Sonny Siaki das Bein - nachdem er kurz zuvor noch in einer Story eine ähnliche Verletzung vorgetäuscht hatte.

Chris Candido in seinem letzten Wrestling-Match bei TNA Lockdown 2005

Candido ließ auch sein reales Missgeschick ins Drehbuch einbauen, kam mit dem Rollstuhl zum Ring und verhalf dem mit ihm verbündeten Duo The Naturals zum Gewinn der Tag-Team-Titel. Bevor das Match jedoch ausgestrahlt wurde, war Candido tot.

Wegen gesundheitlicher Komplikationen infolge des Eingriffs musste Candido nach seinem Rückflug - der wegen der Belastung von Candidos angeschlagenem Organismus wohl verheerende Wirkung hatte - ins Krankenhaus. Er starb am 28. April 2005 im Alter von nur 33 Jahren, es gab unterschiedliche Berichte, ob eine akute Lungenentzündung oder ein Blutgerinnsel die Todesursache waren.

Sunny landete im Gefängnis und im Porno-Milieu

Dass eine körperliche Vorschädigung durch die „wahnsinnigen Jahre“ (O-Ton Candido) vor seiner Läuterung zum frühen Ableben beitrug, ist wahrscheinlich. Candidos Tod reihte sich ein in eine bedrückende Serie vorzeitiger Wrestling-Tode, von der auch einige Weggefährten Candidos betroffen waren, die einen ähnlich gefährlichen Lebensstil pflegten.

Weder Candidos Jugendfreund Jon Rechner (Balls Mahoney) noch sein ECW-Partner Bam Bam Bigelow erlebten ihren 50. Geburtstag, Louie Spiccoli, in der WWF als Rad Radford kurz Candidos Partner, starb 1997 mit nur 27 Jahren an einer Überdosis.

Auch Candidos Lebensgefährtin Sytch hat nach eigener Aussage ebenfalls schon mehrere Nahtoderfahrungen überstanden. Schlagzeilen schreibt sie seit längeren nur noch aus unschönen Gründen.

Die ehemalige Sunny - die zwischenzeitlich auch ins Porno-Geschäft abgerutscht war - wurde in den vergangenen neun Jahren insgesamt 16 Mal verhaftet, meist wegen Alkoholvergehen und daraus folgenden Bewährungsverstößen.