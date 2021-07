Bringt John Cena WWE nach Money in the Bank nur ein kurzes Hoch?

„Der verkürzte Abstand zwischen AEW Dynamite und den Hauptshows von WWE dürfte in den kommenden Wochen erstmal wieder deutlich wachsen. Aber was dann, was wenn die Flitterwochen mit den zurückgekehrten Fans vorbei sind? Zwischen SummerSlam und Royal Rumble hat WWE öfters eine Durststrecke plus Konkurrenz durch die NFL, dann könnte es wieder spannend werden. John Cena wird bald wieder weg sein, Bill Goldberg auch. Dann steht WWE wieder vor der Frage: Holt man aus dem Vollzeitkader das Beste raus? Und die chaotischen Muster, in die man bei RAW nach Money in the Bank schon wieder verfallen ist, sind bedenklich.“