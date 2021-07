WWE: Big E als Mr. Money in the Bank vor Durchbruch?

In einem bemerkenswerten Siegerinterview nach Money in the Bank, in dem Big E hörbar aus dem Herzen und nicht nach Drehbuch spricht, merkt er selbst an, dass er sich nicht sicher sein kann, schon am Ziel zu sein - und platziert auch dort kritische Untertöne: Er wisse, dass er bei WWE gegen das Vorurteil ankämpfe, „nur“ ein Tag-Team-Wrestler zu sein. Er wolle das endlich hinter sich lassen.