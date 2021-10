AEW Dynamite: Malakai Black und Top-Talent Dante Martin lassen aufhorchen

Die „Super Ranas“ (Superfrösche) entpuppten sich als FTR und gewannen auf unfaire Weise die Titel. Später bezahlte Andrade MJF, Chef von FTR in der Gruppierung The Pinnacle, für die Söldnerdienste aus. Ein Detail am Rande, das Cash Wheeler von FTR enthüllte: Zu Ehren von Eddie Guerrero - zusammen mit dem ebenfalls tragisch früh verstorbenen Art Barr selbst einst AAA-Titelträger - hatte er das Match in Eddie-Fansocken bestritten.