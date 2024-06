Leichtathletik-EM LIVE: Der fünfte Tag im Liveticker

von SPORT1 11.06.2024 • 18:53 Uhr Am fünften Tag der Leichtathletik-EM fällt die Entscheidung im Zehnkampf. Unter den Deutschen hat der amtierende Europameister Niklas Kaul noch Chancen auf eine Medaille. Außerdem finden am Abend sieben weitere Finals statt.

Kaul blieb am Vortag zwar unter seinen Möglichkeiten, steuert als derzeit Siebter aber auf den zweitbesten Zehnkampf seiner Karriere zu. Kann er in den beiden letzten Disziplinen noch seine Konkurrenten in den Schatten stellen? Was machen die anderen deutschen Athletinnen und Athleten, die am Dienstag Außenseiterchancen auf Medaillen haben?

Der fünfte Tag der Leichtathletik-EM im SPORT1-Ticker:

+++ Zwischenstand im Zehnkampf +++

Bevor um 20:15 Uhr die zweite Gruppe im Speerkampf antritt, sieht der Zwischenstand nach 9 von 10 Disziplinen so aus: 1. Johannes Erm aus Estland (7986), 2. Kevin Mayer, Frankreich (7893), 3. Makenson Gletty, Frankreich (7846), 4. Sander Skotheim, Norwegen (7840), 5. Niklas Kaul (7720), 6. Manuel Eitel 7530, ... 8. Felix Wolter (7389), 9. Tim Nowak (7345)

+++ Das war’s: Kaul mit dem besten Wurf +++

Im dritten Anlauf kann Felix Wolter weiterhin nicht überzeugen. Sein Wurf ist ungültig. Er schließt auf dem letzten Platz ab. Kaul konnte mit dem einzigen Wurf über 70 Meter Platz 1 halten.

+++ Kräfte sparen +++

Kaul verzichtet auf den dritten Versuch und spart somit Kräfte für die 1.500 Meter.

+++ Es bleibt spannend +++

Im zweiten Versuch konnte sich Kaul nicht verbessern. Er warf 73,56 Meter. Auch Felix Wolter steigerte seine Leistung nicht und erreichte nur 53,61 Meter. Als einziger DLV-Athlet trat Tim Nowak in Erscheinung: Er schaffte 62,64 Meter und erreicht damit eine neue Saisonbestleistung.

+++ Die Chancen steigen +++

Der Norweger Markus Rooth tritt im Speerwerfen gar nicht erst an. Er lässt also die neunte von zehn Disziplinen aus und vergrößert somit Kauls Chancen auf einen Platz auf dem Treppchen. Denn auch er war zu Beginn vor dem Deutschen platziert (Rang 3).

+++ Probleme bei Eitel +++

Schon vor Beginn des Speerwerfens hatte sich Manuel Eitel über Schmerzen beklagt. Nach seinem ersten Wurf zieht er sich gleich seinen Rucksack auf und lässt die weiteren Würfe aus.

+++ Andere Liga! +++

Niklas Kaul beeindruckt mit seinem ersten Wurf! Er wollte die 75-Meter-Marke knacken und hat dies auch gleich geschafft: 75,45 Meter. Vorübergehend springt er damit auf Platz 3 der Zehnkampf-Gesamtwertung.

+++ Erster Deutscher +++

Manuel Eitel startet als erster der vier DLV-Athleten mit einer Weite von 57,02 Metern. Damit sichert er sich vorerst den 2. Platz.

+++ Es geht los +++

Der Norweger Sander Skotheim eröffnet. Mit 55,24 Metern ist er sieben Meter von seiner Bestleistung entfernt. Im Einwerfen präsentierten sich einige Athleten mit Schwierigkeiten über die 55 Meter hinauszuwerfen.

+++ Der Abend beginnt mit Speerwurf, Zehnkampf +++

Titelverteidiger Niklas Kaul liegt aktuell auf dem 7. Platz des Zehnkampfs. Da Speerwurf eine seiner Spezialdisziplinen ist, bestehen gute Chancen, dass er sich den Medaillenplätzen nähert. Weiter geht es für ihn im 1500-Meter-Lauf (ab 22:30 Uhr). Andere DLV-Athleten sind Manuel Eitel, Tim Nowak und Felix Wolter.

+++ Die Bedingungen +++

Das Wetter spielt den Athletinnen und Athleten in Rom in die Karten. Am frühen Abend ist es leicht bewölkt bei 24 Grad.

+++ Das Programm am Dienstagabend +++

Am fünften Wettkampftag werden in diesen acht Disziplinen Medaillen vergeben: