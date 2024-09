Der Russe Alexander Baryschnikow perfektionierte in den Siebzigern die Drehstoßtechnik im Kugelstoßen. In der Geschichte der Innovation spielte auch ein DDR-Athlet eine tragisch verkannte Rolle.

Als Yemisi Ogunleye am 9. August in ihrem letzten Versuch im Olympiafinale von Paris die Kugel auf die Siegesweite von genau 20 Meter stieß , konnte sie es selbst kaum fassen.

Die Goldmedaille, die sie an diesem Abend dank ihrer ausgereiften Drehstoßtechnik holte, gebührt - zumindest für einen kleinen Teil - auch einem, der diese erst salonfähig gemacht hatte: Alexander Baryschnikow, der am vergangenen Sonntag von der Weltöffentlichkeit größtenteils unbemerkt verstorben ist.

Baryschnikow revolutionierte das Kugelstoßen

Schon bevor Baryschnikow der neuen Technik zum Durchbruch verhalf, hatten andere Kugelstoßer aus der damaligen Tschechoslowakei und den USA mit ihr experimentiert. Die Ernte konnte aber erst Baryschnikow einfahren, als er am 10. Juli 1976 die Kugel auf exakt 22 Meter setzte und damit den Weltrekord verbesserte.

Der Olympiasieg war dem Russen zwar nicht vergönnt, doch bei den Spielen 1976 in Montreal (Bronze) und Moskau 1980 (Silber) war er zumindest nah dran.

Viele deutsche Athleten machten nicht mit

Das Drehen im Stoßring, das als „Baryschnikow-Technik“ in die Historie einging, konnte sich über die Jahrzehnte nur sukzessive durchsetzen. Beim DLV galt sie noch vor zehn Jahren als zweite Wahl, so dass kaum ein deutscher Kugelstoßer sie anwandte. Dies lag auch an den großen Erfolgen von David Storl, der ohne Drehung 2011 und 2013 zwei Weltmeistertitel holte und sich Anfang 2024 - längst abgehängt - vom Leistungssport zurückzog.