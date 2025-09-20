Weg frei für WM-Gold? Diese Neugebauer-Rivalen fehlen

SPORT1 20.09.2025 • 09:57 Uhr Während Leo Neugebauer und Niklas Kaul bei der Leichtathletik-WM in Tokio um Edelmetall kämpfen, müssen einige Stars der Szene das Geschehen aus der Entfernung beobachten. Das sind die Gründe dafür.

Der Medaillenkampf im Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Tokio dürfte offener denn je sein. Dies liegt unter anderem daran, dass drei ganz große Namen der vergangenen Jahre fehlen. Sowohl Weltrekordler Kevin Mayer als auch die letzten beiden Goldmedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen, Damian Warner (2021) und Markus Rooth (2024), verpassen das Groß-Event verletzungsbedingt.

Der Franzose Kevin Mayer musste seine Saison nach anhaltenden Problemen am verletzten Oberschenkel bereits im Juli dieses Jahres beenden. „Ich hatte schon einige schlimme Verletzungen in meiner Karriere, aber dies ist die schwerste“, gab der 33-Jährige zu verstehen.

Mayer erneut im Pech: Traum von Olympia-Gold lebt weiter

Mayer dominierte die Szene über Jahre hinweg. 2017 und 2022 reichte es jeweils zu WM-Gold, bei den Olympischen Spielen musste er sich 2016 und 2021 mit Silber begnügen. 2021 stellte er zudem in Talence mit 9126 Punkten einen neuen Weltrekord auf.

In den letzten Jahren hatte Mayer aber zunehmend mit körperlichen Problemen zu kämpfen. 2023 musste der Weltrekordler verletzt aufgeben, ein Jahr später platzte sein Traum von den Olympischen Spielen in Paris vor den heimischen Fans wegen einer Knieverletzung.

Ans Aufgeben denkt Mayer nach dem erneuten Rückschlag aber nicht. „Ich habe keinen Zweifel, dass es heilen wird“, sagte er über seine Verletzung und möchte Olympia 2028 ins Visier nehmen.

Schmerzen in Achillessehne: Warner muss kurz vor WM-Start passen

Mayer wäre 2028 36 Jahre alt - und damit ein Jahr älter als es Dauer-Rivale Damian Warner jetzt ist. Der Kanadier hat zwischen 2013 und 2023 vier WM-Medaillen sowie Olympia-Gold- und Bronze gewinnen können

Dessen Traum vom ersten WM-Gold platzte erst kurz vor dem Start. Wenige Stunden vor dem Zehnkampf-Wettbewerb von Tokio teilte Warner seine Absage aufgrund von Problemen an der Achillessehne mit.

„Während meines letzten Aufwärmens vor dem Zehnkampf heute in Tokio konnte ich aufgrund von Schmerzen in meiner Achillessehne nicht fertig werden“, erklärte er.

Die MRT-Untersuchung habe „glücklicherweise keinen Riss“ gezeigt, sondern lediglich „eine Schwellung und Flüssigkeit in der Sehne“, die einen Start aber nicht möglich machen.

„Um weitere Schäden zu vermeiden, musste ich die unglaublich schwierige Entscheidung treffen, mich von den Weltmeisterschaften zurückzuziehen“, führte er aus. „Er sei nun “am Boden zerstört", da er sich im Vorfeld der WM „sehr stark gefühlt“ habe.

An einen Abschied von der großen Bühne denkt aber auch der 35-Jährige nicht. „Ich werde hart daran arbeiten, bald wieder auf die Bahn zurückzukehren“, versprach Warner.

Leichtathletik-WM: Rooth fehlt nach Trainingsunfall im Stabhochsprung

Während Mayer und Warner bereits zum alten Eisen gehören, ist Markus Rooth mit seinen 23 Jahren noch ein echter Youngster.

Der Norweger hat nach seinem Junioren-Europameistertitel 2023 einen rapiden Aufstieg hingelegt und konnte bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 überraschend Gold gewinnen.

Mit 8796 Punkten hat er im Gegensatz zu Warner und Mayer die 9000-Punkte-Marke aber noch nicht übertroffen.

Sein Traum von WM-Gold platzte Ende August auf dramatische Art und Weise. Wie das Zehnkampf-Ass seinen Followern mitteilte, kam es beim Stabhochsprung zu einem Trainingsunfall. „Ich bin außerhalb der Stabhochsprungmatte gelandet“, schrieb der Norweger.

Mit einer Bestleistung von 5,30 Metern gehört Rooth in dieser Disziplin sonst zu den besten Zehnkämpfern. „Mein erster Gedanke war, dass die Matte etwas zu weit weg war. Ich konnte nicht mehr reagieren und dachte, dass das nicht gut sein würde“, schilderte er.

Zehnkampf-Starterfeld in Tokio trotz allem prominent besetzt

Das Fehlen der drei Stars bedeutet für die anderen Athleten aber noch lange nicht, dass es leicht wird, in Tokio eine Medaille zu gewinnen.

Das Starterfeld hat es trotz allem in sich. Mit dabei sind mit Pierce LePage der aktuelle Weltmeister sowie mit Lindon Victor ein Medaillengewinner bei den Weltmeisterschaften 2023 und Olympischen Spielen 2024. Hinzu kommen Europameister Johannes Erm aus Estland und die beiden Jahresbesten Sander Skotheim (8909 Punkte) und Kyle Garland (8869 Punkte).