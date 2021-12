Wie in der Kreisliga! Corona-Chaos bei NBA, Darts-WM, Premier League & Co. | Kommentar

Nur dass er sich in diesem Fall nicht in sein Auto schwingt, um drei Dörfer weiter auf irgendeinem Sportplatz aufzulaufen, sondern in ein Flugzeug von Seattle nach Sacramento - um dort noch am selben Abend das Trikot der Dallas Mavericks überzustreifen. In der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. An der Seite von Teamkollegen, mit denen er noch nie trainiert, geschweige denn zusammengespielt hat. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NBA)