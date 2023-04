Schach-WM: Der neue Champ wird zum Weltmeister zweiter Klasse

Das Balletttheater von Astana war in goldenes Licht getaucht, eine Tänzergruppe sorgte für weiteren Glanz, die Auslosung wurde von einer Künstlichen Intelligenz durchgeführt - der Rahmen bei der Eröffnungsfeier zur Schach-WM war so glamourös, dass die Hauptfiguren fast ein wenig in den Hintergrund gerieten.