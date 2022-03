Formel 1: Raken-Angriff am Rand des Saudi-Arabien-GP entlarvt F1-Problem

Der Hesse erklärt das Dilemma, in dem sich die Königsklasse befindet: „Es ist ja nicht so, dass die Formel 1 sich das aussucht auf der Landkarte. Es ist eher so, dass die Länder auf die Formel 1 zukommen und es Teil des Geschäftsmodells ist, dass Austragungsorte sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen. Traut man sich, dagegen zu schießen, wenn man dort ist? Andererseits gibt es gewisse Werte, für die wir einstehen müssen, weil sie größer sind als finanzielle Interessen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)