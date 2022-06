Formel 1: Mick-Schumacher-Boss Steiner spaltet Formel-1-Experten: Ist er wirklich der Böse?

Schon am kommenden Wochenende steht das nächste Rennen in der Formel 1 an. Beim Großen Preis von Kanada in Montreal wird Mick Schumacher die nächste Chance bekommen, die ersten WM-Punkte zu holen - und endlich auch Pluspunkte zu sammeln, was seine eigene Zukunft angeht, auch bei den Entscheidern seines Vertragspartners Ferrari. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)