Formel 1: Leg dich nicht mit Alonso an - dieser Mann kennt keine Gnade

Das offenbaren auch Aussagen von Teamchef Szafnauer, der den Spanier auf einem Boot vor den griechischen Inseln wähnte und Mark Webber in Australien. Allein: Der Australier wurde am vergangenen Wochenende noch in London bei der Formel E gesichtet (im Gespräch mit McLaren-Boss Zak Brown!) und Alonso meldete sich mittlerweile via Instagram aus seiner Heimatstadt Oviedo - mit einem spitzbübischen Grinsen.