Formel 1: Budget-Streit! Echter Hass zwischen Red Bull und Mercedes - Kolumne

Apropos Bonus: Die Vertragsverlängerung für Yuki Tsunoda bei Alpha Tauri entpuppt sich zunehmend als solchen für den Japaner. Er hat sich verbessert, keine Frage, aber die Entwicklungsschritte sind gerade nicht wirklich üppig. Seinen letzten WM-Punkt hat er im Mai in Barcelona eingefahren. In Singapur scheitert er wegen schlagartigen Talentverlust in der Barriere.