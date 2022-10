Formel 1: Fans feiern "GOAT Latifi" - Nicholas Latifi überrascht in Suzuka

Nun also der Erfolg in Japan - und wegen des Chaos-Rennens hätte es fast keiner gewürdigt. Doch in den sozialen Netzwerken ist dessen Meisterleistung nicht unbemerkt geblieben. Der Fan-Twitter-Account WTF1 verkündete direkt in Großbuchstaben: „LATIFI IN DEN PUNKTEN. WIR WIEDERHOLEN, LATIFI IN DEN PUNKTEN.“