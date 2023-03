"Einer der besten Fahrer aller Zeiten": Alonso verzaubert die Formel 1 - und profitiert dabei von Ex-F1-Star Vettel

Im hohen Rennfahreralter von 41 Jahren, sieben Monaten und fünf Tagen schaffte es der Spanier beim Formel-1-Saisonstart in Bahrain mit Platz drei hinter Max Verstappen und Sergio Perez (beide Red Bull) aufs Podium. Älter war zuletzt nur Michael Schumacher in Valencia (43 Jahre, 5 Monate und 21 Tage).

Rosberg und Glock schwärmen von Alonso

Am Start fällt Alonso nach einem Schubser seines Teamkollegen Lance Stroll (am Ende Sechster) noch bis auf Rang sechs zurück . Doch dann startet er seine Aufholjagd.

In der schnappt er sich zunächst den Mercedes von George Russell. Anschließend legt er sich in einem Rad-an-Rad-Duell Lewis Hamilton zurecht, steht im Parallelflug mit dem siebenmaligen Champion einmal sogar quer.

Rosberg schwärmt: „Wahnsinn. An der Stelle überholt man eigentlich gar nicht. Fernando war voll am Limit.“

Formel 1: Alonso düpiert Ferrari-Pilot Sainz

Der Pilot gibt das Kompliment zurück. „Das Auto war wunderbar zu fahren“, lobt er noch am Funk. „Es sieht so aus, als hätten wir in nur acht Monaten den Anschluss an Mercedes, Ferrari und Red Bull geschafft.“