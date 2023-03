Formel 1 im Free-TV und Stream: Highlights von jedem Rennen auf SPORT1

Die Formel 1 macht Station in der Wüste - und Max Verstappen läuft schon im Training heiß! Kann sich der Weltmeister auch beim Nacht-Qualifying von Dschidda (im SPORT1-Liveticker) die Pole Position holen?

Ein neues und überraschendes Generationenduell zeichnet sich in Dschidda ab. Zum Auftakt des Großen Preises von Saudi-Arabien war neben Verstappen auch Routinier Fernando Alonso die prägende Figur. Der Spanier war der Einzige, der dem Niederländer folgen am Freitag konnte.

Unter dem Flutlicht von Dschidda drehte Red-Bull-Pilot Verstappen (25) im freien Training in 1:29,603 Minuten die schnellste Runde, Alonso (41) im plötzlich so starken Aston Martin lag zwei Zehntel zurück. Hinter den beiden zweimaligen Weltmeistern sortierte sich Sergio Perez im zweiten Red Bull ein.

„Man weiß es nie genau, bis das Qualifying beginnt“, sagte Alonso, „und es war noch nicht alles ideal. Aber so weit, so gut, es war ein weiterer guter Start.“ Die vermeintlichen Top-Teams Mercedes und Ferrari stehen nach schwachen Trainingseindrücken unter Druck.

Qualifying in Dschidda - Déjà-Vu aus Bahrain?

In Bahrain lag der Weltmeister von 2005 und 2006 in den Trainings sogar vorne, rutschte im Qualifying etwas ab, vor allem im Rennen wusste der AMR23 dann aber zu beeindrucken: Alonso fuhr auf Rang drei hinter Verstappen und Perez vor. Der Aston Martin war das zweitschnellste Auto im Feld.

Die Autos von Aston Martin, Ex-Team von Sebastian Vettel, gehören neuerdings zu den schnellsten im Feld. Doch die Dominanz von Red Bull ist weiterhin ungebrochen.

Auch im ersten freien Training war Dominator Verstappen der Schnellste, Teamkollege Perez folgte mit gut vier Zehntelsekunden Rückstand.

Das erste freie Training fand auf dem Stadtkurs in Dschidda anders als Qualifying und Rennen bei Tageslicht statt. Die wichtigsten Sessions des Wochenendes werden nach Einbruch der Dunkelheit ausgetragen, die Strecke ist dann kälter, die Bedingungen ändern sich damit recht deutlich.

So läuft die neue Formel-1-Saison

Die Formel 1 verspricht in der Auflage 2023 eine Rekordsaison zu werden, denn es sind 23 Rennen terminiert, darunter drei in den USA: Neben Miami und Austin kommt der neue Stadtkurs in Las Vegas dazu.

Außerdem gibt es in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin und Sao Paulo gleich sechs Sprintrennen. Für Weltmeister Verstappen im Red Bull und seine Konkurrenten wie Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht nach dem Auftaktrennen in Bahrain als nächstes die Station in Jeddah in Saudi-Arabien an.

Im Fahrerfeld gab es einiges an Bewegung: Nachdem Sebastian Vettel mit seinem Karriereende den Startschuss gegeben hatte, starten mehrere Fahrer bei neuen Teams. So wechselte unter anderem Alonso als Vettel-Nachfolger von Alpine zu Aston Martin.