Formel 1: Red Bull wird zur Lachnummer! Schmierenkomödie um Horner

Die Präsentation des neuen Red Bull , mit viel Glamour in Milton Keynes vorgeführt, wurde für Insider der Szene zur Lachnummer. Mit unglaublichem Kopfschütteln kam einem während der öffentlichen Vorführung sofort der Kultfilm aus den Achtzigern „Sex, Lügen und Videotapes“ in den Sinn.

Das Thema, das die vergangenen zehn Tage die Medienlandschaft bestimmte, wurde von Teamchef Christian Horner (50) und den anderen Darstellern der Präsentationsshow so gut wie möglich umschifft: die interne Untersuchung der Red Bull GmbH gegen den Briten, dem eine Mitarbeiterin inkorrektes Verhalten am Arbeitsplatz vorwirft . Ein Pressesprecher des Teams hatte gleich zu Beginn der Medienrunde mit Horner klargestellt: Fragen zu den Ermittlungen sind nicht erwünscht – und werden nicht beantwortet.

Horner spielt Hauptrolle in Schmierenkomödie

Stattdessen durfte Horner weiterhin die Hauptrolle in der Schmierenkomödie spielen. Er beantwortete brav alle Fragen der Moderatorin und zeigte sich hocherfreut, dass auch zwei junge Rennfahrerinnen ihre Bühne bekamen, die neu im Red-Bull-Juniorkader sind und es durch die Förderung ihres Chefs bis in die Formel 1 schaffen wollen.

Allein: Die Wahrheit über die wahre Stimmung im Red-Bull-Lager war bei der Show-Vorführung nicht zu sehen. Und die ist: Am Firmensitz in Fuschl herrscht große Unruhe, weil man Horner loswerden will, aber nicht kann. Zur Präsentation reisten Chefberater Helmut Marko und CEO Oliver Mintzlaff gemeinsam nach England an, um Flagge zu zeigen. Dieser Wink mit dem Zaunpfahl ging aber unter.