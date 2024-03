Formel 1: Brisantes Treffen! Drohte Verstappen seinem Team?

Am Donnerstag beginnt das Freie Training zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Aber die Autos interessieren kaum noch jemanden beim zweiten Formel-1-Rennen der Saison. Sex, Lügen und Intrigen stehen im Moment im Mittelpunkt des Fahrerlagers der Königsklasse, in dem längst Verhältnisse wie in Sodom und Gomorrha herrschen. Und: Jeden Tag gibt es neue Meldungen und Gerüchte rund um die Vorwürfe gegen Red-Bull-Teamchef Christian Horner und deren Folgen.