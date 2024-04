Formel 1: Wird es doch noch Liebe? Hülkenberg schwärmt trotz verpasstem Punkt von Suzuka

Formel 1: Hülkenberg verpasst Punkte knapp

Hülkenberg schwärmt: „Sieht sogar ein Laie“

Während es im vergangenen Jahr nach dem Start „immer eine Einbahnstraße nach hinten, also in die falsche Richtung“ gewesen sei, hätten die vier unterschiedlichen Strecken gezeigt, dass der Haas durchaus konkurrenzfähig sei. „Wir haben es nicht zwingend so erwartet, dass es so gut ist.“

Allerdings: Zu einem solchen Aufschwung gehört immer auch ein guter Fahrer. Und Hülkenberg zeigt in der Frühphase dieser Saison, zu was er trotz seiner mehrjährigen Pause in der Lage ist. Schon der zwölfte Platz in der Quali war eine „mittelschwere Sensation“, wie es der Deutsche am Samstag selbst ausgedrückt hatte. Intern war mit einem Aus in Q1 gerechnet worden, am Ende verpasste Hülkenberg nur hauchzart Q3 - es fehlte nicht mal eine Zehntelsekunde. Sein Teamkollege Magnussen wurde dagegen nur 18. in der Qualifikation.