Formel 1: Mercedes baggert offensiv an Verstappen

Die Zukunft von Formel-1-Dominator Max Verstappen scheint offen zu sein. Ein Mercedes-Verantwortlicher baggert nun offensiv am Red-Bull-Star. Teamboss Christian Horner reagiert auf die Aussagen.

Vor dem Großen Preis von Spanien zeigte sich der Mercedes-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius sehr interessiert an dem 26-Jährigen. Bei Sky sagte er: „Die besten Fahrer wollen in den besten Autos sitzen und unsere Aufgabe ist es, das beste Paket zu schnüren.“

Red-Bull-Boss reagiert auf Mercedes‘ Flirtversuche

Der schwedisch-deutsche Manager verwies dabei auf das neue Reglement, welches in der Formel 1 im Jahr 2026 in Kraft tritt. „Da werden die Karten neu gemischt“, sagte Källenius, der daraufhin offensiv an Verstappen baggerte: „Max würde Silber auch gutstehen.“