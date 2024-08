Formel 1: Boss enthüllt erschütterndes Red-Bull-Detail

Mitten in der Formel-1-Saison deutet Red Bulls Technischer Direktor an, dass die radikale Änderung der Konzepte möglichweise ein Fehler war. Er nennt auch eine Schwachstelle.

Mitten in der Formel-1-Saison deutet Red Bulls Technischer Direktor an, dass die radikale Änderung der Konzepte möglichweise ein Fehler war. Er nennt auch eine Schwachstelle.

Vor seinem 200. Grand-Prix-Start ist Max Verstappen seit vier Rennen in Folge sieglos und reist erstmals nicht als Favorit zu seinem Heimrennen in Zandvoort am Sonntag.