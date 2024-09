Formel-1-Hammer: Sein Geld stellt die Königsklasse auf den Kopf

Bianca Garloff 11.09.2024 • 11:37 Uhr Milliardär Lawrence Stroll will für Sohn Lance bei Aston Martin ein Weltmeister-Auto bauen, koste es was es wolle. Mit der Verpflichtung von Superhirn Adrian Newey erscheint das waghalsige Projekt nun realistisch.

Lawrence Stroll will an die Spitze der Formel 1. Der Dagobert Duck der Motorsport-Königsklasse will das um jeden Preis. Der 65 Jahre alte Mode-Milliardär aus Kanada und Eigentümer von Aston Martin träumt seit Jahren davon, seinen Sohn Lance im eigenen Team zum WM-Titel zu bringen.

Jetzt hat das beispiellos ambitionierte Vater-Sohn-Projekt einen entscheidenden Schritt gemacht: Stroll hat es geschafft, das Formel-1-Superhin schlechthin, für sein Team zu verpflichten: Adrian Newey wird am 1. März 2025 seine Arbeit bei der Mannschaft aus Silverstone beginnen. Das hat der Chef am Teamsitz in der nagelneuen Mega-Fabrik höchstpersönlich bekanntgegeben. Dagobert Duck hat seinen Daniel Düsentrieb.

Adrian Newey: Weltmeister-Macher für Aston Martin

„Adrian ist der Beste der Welt in dem, was er tut - er ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens - und ich bin unglaublich stolz, dass er zum Aston Martin Team stößt“, fabuliert Stroll Senior: „Es ist die größte Geschichte, seit der Name Aston Martin in den Sport zurückgekehrt ist, und ein weiterer Beweis für unseren Ehrgeiz, ein Formel-1-Team aufzubauen, das um Weltmeisterschaften kämpfen kann.“

Adrian Newey. Der Name steht für nicht weniger als 12 Fahrer- und 13 Konstrukteursmeisterschaften. Nach der Trennung von Red Bull war auch Ferrari an dem Designgenie dran, das einst Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel und zuletzt Max Verstappen mit seinen magischen Konstruktionen zu Champions gemacht hat.

Doch die Italiener konnten oder wollten Newey nicht bieten, was Lance Stroll für den Briten bereithält: Denn Newey wird nicht einfach nur Technikchef, sondern „Anteilseigner und technischer Partner“.

Was Newey die von ihm geliebte Autonomie beim Arbeiten ermöglicht, ist gleichzeitig eine clevere Variante, zumindest einen Teil seines kolportierten Jahresgehalts von bis zu 30 Millionen Euro aus der Budgetobergrenze herauszurechnen.

Wichtiger aber: Newey ist an Bord, wenn die Arbeit für die Autos nach dem neuen Reglement ab 2026 begonnen werden darf. Die Grauzonen neuer Regelwerke auszuloten ist Neweys Spezialität.

Allein die Fähigkeiten des Stardesigners sind ein Garant dafür, dass die Mannschaft mit Doppelweltmeister Fernando Alonso am Steuer spätestens 2026 einen gewaltigen Schritt nach vorn macht.

Honda und Aramco als Schlüssel zum Erfolg

Der Rest wird abhängen vom Antrieb (50 Prozent Elektro, 50 Prozent 1,6-Liter-V6-Turbo) und dem nachhaltigen Benzin, das künftig in der Formel 1 zum Einsatz kommen soll. Mit Aramco hat Aston Martin jetzt schon einen fähigen Partner an Bord, der sich mit der Entwicklung von synthetischem Kraftstoff bestens auskennt. Einziger Unsicherheitsfaktor bleibt Motorhersteller Honda, mit dem das Team ab 2026 zusammenspannt.

Newey lobt Voraussetzungen bei Aston Martin

Die Rahmenbedingungen stimmen also - auch für Newey. „Ich bin sehr inspiriert und beeindruckt von der Leidenschaft und dem Engagement, das Lawrence in alles einbringt, womit er zu tun hat“, schwärmt der Neuzugang.

Stroll sei „entschlossen, ein weltweit führendes Team aufzubauen. Er ist der einzige Mehrheitseigentümer des Teams, der sich aktiv für den Sport engagiert. Sein Engagement zeigt sich in der Entwicklung des neuen AMR Technology Campus und des Windkanals in Silverstone, die nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik sind, sondern auch ein Layout haben, das eine großartige Arbeitsumgebung schafft.“

Der 65-Jährige führt aus: „Zusammen mit großartigen Partnern wie Honda und Aramco verfügen sie über alle wichtigen Teile der Infrastruktur, die nötig sind, um Aston Martin zu einem Team zu machen, das die Weltmeisterschaft gewinnt, und ich freue mich sehr darauf, dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.“