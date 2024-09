Formel 1: Das wäre ein Hammer! Holt ein deutscher Rennstall den Weltmeister?

Max Verstappen und Red Bull – die einstige Traumehe steckt in einer tiefen Krise. Der RB20 ist eine zickige Diva, die selbst den magischen Händen des Fahrgenies aus den Niederlanden nicht mehr gehorchen will.

Nur noch 62 Punkte Vorsprung hat Verstappen auf WM-Rivale Lando Norris. Acht Rennen vor Schluss macht dessen McLaren-Team zudem klar: Ab sofort setzt man voll auf Lando Norris . Wenn nötig, wird der Brite via Stallorder von seinem Teamkollegen Oscar Piastri unterstützt.

Fest steht: Es wird immer enger für Verstappen im WM-Kampf. Deshalb hängt sich der dreimalige Champion voll rein. „Er arbeitet mit den Ingenieuren und erklärt sehr klar, wo die Probleme liegen“, verrät Teamchef Christian Horner. „Er steckt viel Zeit und Mühe in diesen Prozess, war in der letzten Woche in vielen Zoom-Calls und im Simulator.“