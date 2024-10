Formel 1: Verstappen würde auf der Strecke "seine Oma überfallen"

Souverän ist Charles Leclerc als Erster über die Ziellinie gefahren, es folgte Teamkollege Carlos Sainz auf einem nie so recht gefährdeten zweiten Platz - Ferrari dominierte den Großen Preis der USA in Austin nach Belieben.

Dahinter sorgte allerdings ein heißes Duell zwischen den WM-Rivalen Max Verstappen und Lando Norris für große Diskussionen. Durch eine umstrittene Fünf-Sekunden-Strafe verlor der Brite im McLaren wichtige Punkte und seinen dritten Platz an den Niederländer. SPORT1 zeigt Highlights der internationalen Presse.

ENGLAND

Daily Mail: „Verstappen ist abseits der Strecke ein netter Kerl, auf ihr würde er seine Oma überfallen. Er ist geschickt darin, seinen wütenden Red Bull mit der Kraft eines Vorschlaghammers durch ein Nadelöhr zu fädeln. Was Norris nicht machen darf: Seinem Titelrivalen die Freiheit von Texas zu bieten und zu erwarten, ihn im Kampf um den am härtesten umkämpften Preis im Motorsport zu schlagen.“

The Guardian: „Dass in dieser Saison noch ein echter Titelkampf auf dem Programm steht, wurde auf beste Art und Weise demonstriert: mit einem packenden, dramatischen und umstrittenen Rad-an-Rad-Duell zwischen den beiden Protagonisten Max Verstappen und Lando Norris. Bemitleidenswert war der arme Charles Leclerc, dessen dominanter Sieg in Austin und Ferraris Wiederaufstieg mit einem Doppelsieg neben Carlos Sainz unter der texanischen Sonne beinahe überschattet wurden.“