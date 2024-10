Verstappen: “Das verbindet mich mit Fahrern wie Michael!”

Ärger beim Rennen in Austin , zwei Strafen beim Rennen in Mexiko - Max Verstappen sorgte wegen seiner aggressiven Gangart in den Duellen mit seinem ärgsten Konkurrenten Lando Norris für viel Wirbel. Doch selbst Legenden wie Michael Schumacher oder Ayrton Senna wurden früher immer wieder für ihren harten Fahrstil kritisiert. Ob er die Kritik als Kompliment empfindet, weil er mit solchen Fahrern verglichen wird?

„Komplimente sind mir egal, ich will gewinnen. Und dafür gebe ich immer alles! Das verbindet mich vermutlich mit Fahrern wie Michael. Er hat auch nie etwas unversucht gelassen, um die größtmögliche Chance auf Erfolg zu haben“, antwortete der Niederländer in einem Interview mit Bild und fügte hinzu: „Sowohl im Auto mit seinem Fahrstil als auch außerhalb, wenn es um die Entwicklung des Autos ging. Es gibt keinen Platz für Angst – aber man muss auch seinen gesunden Menschenverstand nutzen.“

Norris macht „mir das Leben zur Hölle“

Doch bei nur noch vier ausstehenden Rennen bleibt Verstappen, der seit dem Großen Preis von Spanien im Juni sieglos ist, der große Favorit auf den WM-Titel. Am kommenden Wochenende geht es in Brasilien auf dem Traditionskurs von Sao Paulo um die nächsten Punkte. Bereits am Samstag steht ein Sprintrennen auf dem Programm, am Sonntag folgt das Rennen.