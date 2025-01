Formel 1: Ein spektakulärer Leak ist nur die Spitze des Eisbergs

Ralf Bach 23.01.2025 • 21:18 Uhr Aston Martin streckt seine Fühler nach Max Verstappen aus. Nach dem angeblichen Milliarden-Angebot muss Red Bull dem Niederländer ein konkurrenzfähiges Auto liefern, Chefberater Helmut Marko ahnt bereits, was sonst droht.

Der Termin des Zuwasserlassens seiner Luxusyacht kam Formel-1-Abonemment-Weltmeister Max Verstappen entgegen.

Als der Niederländer sein Schiff namens „Unleash the Lion“ (dt. Entfessele den Löwen - in Anlehnung an seine eigene Fashion-Collection) im italienischen Küstenort Viareggio übernehmen konnte, war das mediale Interesse mäßig.

Grund: Zur gleichen Zeit wurde der siebenmalige Champion Lewis Hamilton in Italien in der Ferrari-Fabrik in Maranello als neuer Heilsbringer für die Kultmarke auf vier Rädern präsentiert. Die Paparazzi lagen in der Po-Ebene rund um Bologna auf der Lauer statt am Mittelmeer.

Verstappen - ein mit allen Mitteln sein Revier verteidigendes Tier auf der Piste, aber ein Lamm als Familienmensch - kam das entgegen. „Italien hat einen neuen König“, wird der Hype um Hamilton im Verstappen-Lager wohlwollend und mit Augenzwinkern zur Kenntnis genommen.

Den Humor jedenfalls hat der siegende Holländer, der nach vier WM-Titeln in Folge als Titelverteidiger in die die neue Formel-1-Saison startet, nicht verloren: Seine Yacht ist deshalb 33 Meter lang, weil sie seiner ursprünglichen Startnummer entspricht.

Verstappen als Objekt der Begierde

Fakt ist: Verstappen, nicht Hamilton, ist das Objekt der Begierde in der Formel 1. Weil sein Mix aus Supertalent und Erfahrung den Unterschied machen kann zwischen Erfolg und Misserfolg in der Königsklasse des Automobilsports.

Das weiß auch der neue Aston-Martin-Technikmessias Adrian Newey, der mit viel empathischen Worten und noch mehr Dollars von Aston-Martin-Besitzer Lawrence Stroll von Verstappens Red-Bull-Team abgeworben wurde.

SPORT1 erfuhr: Der Mann, der als allgemein anerkanntes größtes Technik-Genie der Formel-1-Geschichte gilt, soll gesagt haben: „Auch das beste Rennpferd braucht den besten Reiter.“ Übersetzt heißt das: Aston Martin soll sich gefälligst um Verstappen bemühen.

Newey sieht in den aktuellen Piloten Fernando Alonso und Besitzer-Sohn Lance Stroll nicht die Erfolgsformel für das ehrgeizige Projekt. Doppelweltmeister Alonso ist ihm mit seinen 43 Jahren dafür zu alt, Stroll zu untalentiert und zu unambitioniert. Deshalb wurde ein Milliarden-Angebot für Verstappen geleakt, das aber in dieser Höhe noch nicht stattgefunden hat.

„Es wäre schön, aber wir haben diese Offerte noch nicht bekommen“, wird im Verstappen-Lager die kolportierte Wahnsinns-Summe mit Humor kommentiert. Der Verstappen-Clan kann sich in der Tat lässig zurücklehnen. An der Überlegenheit des Unterschiedsfahrers besteht in der Vollgas-Szene keine Zweifel mehr.

Wer Verstappen hat, spart Millionen an Entwicklungskosten, lautet das Credo hinter den Kulissen. Deshalb bemühen sich alle um den Wunderknaben. An der Spitze dabei steht sein Red-Bull-Team. Doch die Österreicher mit Sitz in England müssen liefern und ein Auto bauen, mit dem „Super-Max“ gewinnen kann.

Marko sieht Situation realistisch

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko weiß das auch. Bei SPORT1 formuliert er das so: „Wir müssen ihm ein Auto hinstellen, mit dem er in der Lage ist, aus eigener Kraft zu gewinnen. Das kann dabei gerne eine bis Zwei-Zehntelsekunden langsamer sein als andere, muss aber im Gegensatz zu unserem letztjährigen Auto über die ganze Saison und auf jeder Strecke konkurrenzfähig sein.“

Der Red Bull des Jahrgangs 2024 war zwar am Anfang das schnellste Auto, wurde dann aber zur Diva, die nicht überall so wollte wie ihr Pilot. Marko selbstkritisch: „Sollte uns das nicht gelingen, gibt es für Max keinen Grund bei uns zu bleiben. Das muss man realistisch sehen.“