Formel 1: Mercedes-Star erlebt "totale Katastrophe"

Formel 1: Russell geht der Sprit aus

Während viele Fahrer wieder auf die Strecke gingen, um ihre Zeiten zu verbessern, blieb Russell für die restliche Zeit in der Box. „Wir hätten locker nach vorne fahren können“, sagte er nach seinem Ausscheiden in Q1. „Als es trocken war, hatte ich kein Benzin mehr.“

Wolff hadert: „Haben völlig unterperformt“

Warum Russell zu Beginn so früh auf die Strecke ging, erklärte der 52-Jährige folgendermaßen: „Wir haben lange darüber diskutiert und wussten, dass sich die Streckenbedingungen verbessern würden und die Runde nicht am Anfang, sondern am Ende kommen würde. Wir wollten sichergehen, dass wir da nicht in eine Verkehrssituation kommen.“