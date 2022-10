Olympia: Bronze-Krimi um Daniela Maier geht weiter

Aktuell liegt die Medaille noch bei ihr Zuhause, wie sie bei der Einkleidung des DSV verriet. „Ich schaue die Medaille gerne an. Das war an dem Tag das beste Skicross, das ich je gezeigt habe“, wird sie immer noch euphorisch, wenn sie an den 17. Februar zurückdenkt. (NEWS: Alles zum Wintersport)