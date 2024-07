Olympia-Tennis: Zverev - Popyrin LIVE im TV & Livestream

Am Mittwoch (31. Juli) geht es für den gebürtigen Hamburger im Achtelfinale gegen Alexei Poporyin aus Australien. Zverevs Match ist das vierte auf dem Court Suzanne Lenglen. Das erste Spiel steigt um 12 Uhr.

Olympia 2024: Tennis-Wettbewerbe mit Alexander Zverev heute LIVE im TV und Stream

Zverev auch im Achtelfinale klar favorisiert

Ähnlich wie in den ersten beiden Runden, geht Zverev auch gegen Poporyin als klarer Favorit in die Partie. In der Weltrangliste liegt der Deutsche schließlich auf Rang vier und stand erst vor wenigen Monaten im Finale von Roland Garros. Der 24 Jahre alte Australier befindet sich im Ranking nur auf dem 46. Platz und hat auf Grand-Slam-Ebene noch nie das Viertelfinale erreicht.