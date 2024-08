Olympia 2024: Ein Feiertag für Tischtennis

Tischtennis sorgt bei Olympia in Paris für einen echten Hype, Weltstars wie Zinédine Zidane kommen in die Halle. Und dann gelingt auch noch eine historische Sensation, die die chinesische Übermacht ins Wanken bringt.

Tischtennis sorgt bei Olympia in Paris für einen echten Hype, Weltstars wie Zinédine Zidane kommen in die Halle. Und dann gelingt auch noch eine historische Sensation, die die chinesische Übermacht ins Wanken bringt.

Olympia ist, wenn du Tischtennis guckst und plötzlich Zinédine Zidane neben dir auf der Tribüne sitzt. Die Zuschauer in der Arena Paris Sud 4 staunten nicht schlecht, als am Mittwochnachmittag die französische Fußballlegende auftauchte - zunächst begleitet von einigen Sicherheitsleuten, klar, aber letztlich doch mitten unter ihnen.

Dann aber zeigte Lebrun, warum er in jungen Jahren bereits als bester Nicht-Chinese auf Rang 5 der Weltrangliste geführt wird, gewann den finalen Durchgang mit 11:7 und zog unter dem tosenden Applaus von tausenden seiner Landsleute ins Viertelfinale ein. Laut einer Messung des französischen Wochenmagazins Le Point betrug die Lautstärke beim Matchball satte 116 Dezibel, was irgendwo zwischen einem Rockkonzert und einem Formel-1-Rennen anzusiedeln sei.

Zidane von Lebrun begeistert

Ohnehin: Die Stimmung in der mit rund 6600 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllten Arena glich von der ersten Sekunde an einem Hexenkessel, immer wieder hallten „Allez Félix“-Rufe durch die Halle, mehrfach wurde die französische Nationalhymne angestimmt - was für die Spielerinnen und Spieler an den anderen drei Tischen durchaus eine Herausforderung darstellte, für die Außendarstellung des Sports bei diesen Olympischen Spielen aber natürlich ein Glücksfall ist.