Tour-de-France-Legende tot: Sportnation Spanien verliert eine kontroverse Ikone

Bahamontes war auch über seine kastilische Geburtsregion in der Nähe von Madrid hinaus ein großes spanisches Sport-Idol, wenngleich nicht immer ein unumstrittenes. Eine bittere Rivalität mit einem Landsmann ist in besonderer Erinnerung.

Bahamontes stammte aus armen Verhältnissen

Erbitterte Rivalität mit Landsmann Jesus Lorono

In Bahamontes Heimatland ist vor allem auch seine giftige Rivalität mit dem 1998 verstorbenen Landsmann Jesus Lorono aus dem Baskenland in Erinnerung: Der jahrelange, von persönlichen Attacken auch abseits der Strecke begleitete Wettstreit der beiden Vorzeigefahrer spaltete die Sportnation in ähnlicher Weise wie die Fehde zwischen Anquetil und Poulidor im benachbarten Frankreich - oder zuvor die zwischen Fausto Coppi und Gino Bartali in Nachkriegsitalien.